Die ostdeutschen Ministerpräsidenten fordern von einer künftigen Bundesregierung mehr Geld für die neuen Länder.

Sachsens scheidender Amtsinhaber Tillich habe dazu im Namen der insgesamt sechs ostdeutschen Regierungschefs einen Brief an Kanzlerin Merkel verfasst. Über den Vorgang berichten auch mehrere Medien. Demnach fordern die Ministerpräsidenten ein Fördersystem zur Unterstützung strukturschwacher Regionen, in dem für den Osten extra Geld bereitgestellt werden müsse. Gewarnt wird zudem vor einem abrupten Ausstieg aus der Braunkohle mit der Begründung, ein solcher gefährde die Ergebnisse von drei Jahrzehnten Aufbauarbeit und zehntausende Arbeitsplätze. Nötig seien mehr Mittel für die ostdeutschen Länder zudem für mehr Bahn- und Flugverbindungen sowie eine bessere Versorgung mit Internet und Mobilfunk.