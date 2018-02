CDU-Chefin Merkel will Medienberichten zufolge Finanzstaatssekretär Spahn zum Gesundheitsminister machen. Falls die SPD-Mitglieder grünes Licht für eine neue Große Koalition gäben, werde die Kanzlerin damit einen ihrer profiliertesten konservativen Kritiker ins Kabinett holen, melden die Deutsche Presse-Agentur und die "Bild"-Zeitung übereinstimmend.

Nach weiteren Informationen der "Bild" soll die bisherige Gesundheits-Staatssekretärin Widmann-Mauz Staatsministerin für Integration im Kanzleramt werden. Widmann-Mauz ist Chefin der Frauen-Union und gilt als Merkel-Anhängerin. Verteidigungsministerin von der Leyen solle im Amt bleiben. Wirtschaftsminister werde der bisherige Kanzleramtschef Altmaier.



Am Nachmittag will Bundeskanzlerin Merkel die Führungsgremien der Partei darüber informieren, wer die sechs Ministerposten der CDU übernehmen soll. Anschließend soll die Öffentlichkeit informiert werden. CSU-Chef Seehofer kritisierte das. Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", es sei eine Frage des Stils, Posten erst dann zu verteilen, wenn eine Regierung stehe. Morgen stimmt ein CDU-Parteitag über den Koalitionsvertrag ab.



Die SPD-Führung beendet heute mit einer Veranstaltung in Ulm ihre Mitgliederkonferenzen zu einer möglichen Koalition mit der Union. Erwartet werden unter anderem der kommissarische Vorsitzende Scholz und Fraktionschefin Nahles. Die SPD-Mitglieder können noch bis zum 2. März über den ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. - Nahles sagte der "Bild"-Zeitung, sie verbinde ihr persönliches Schicksal ausdrücklich nicht mit dem Ausgang des Mitgliederentscheids. Die Zeiten von indirekten Drohungen seien vorbei.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.