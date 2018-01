Vor dem Sonderparteitag morgen in Bonn kommt die SPD-Spitze zu letzten Beratungen zusammen.

Am Nachmittag trifft sich zunächst das Präsidium, im Anschluss tagt der Parteivorstand. Morgen sollen die Delegierten dann in Bonn darüber abstimmen, ob das Ergebnis der Sondierungsgespräche ausreicht, um in Verhandlungen über eine schwarz-rote Koalition zu treten. Zuletzt hatten Vertreter der Landesverbände in Nordrhein-Westfalen und Hessen laut Medienberichten substanzielle Änderungen gefordert. In einem Antrag für den Parteitag geht es unter anderem um ein Ende der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen und eine Härtefallregelung beim Familiennachzug von Flüchtlingen.



Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Schweitzer sagte im Deutschlandfunk, seine Partei sei in manchen Punkten noch nicht zufrieden. Er äußerte sich aber ebenso wie SPD-Generalsekretär Klingbeil zuversichtlich, dass es eine Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union geben wird. Vertreter der Unionsparteien sowie von Wirtschaftsverbänden appellierten an die SPD-Delegierten, mit Ja zu stimmen.

