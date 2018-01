Vor dem Start in Koalitionsverhandlungen beansprucht die SPD noch Zeit für interne Beratungen.

Der Vorsitzende Schulz sagte, man müsse klären, auf welcher Grundlage und mit welcher personellen Zusammensetzung man in die anstehenden Gespräche mit der Union gehe. Am Abend wollte er sich mit den Parteichefs von CDU und CSU, Merkel und Seehofer, treffen und über den weiteren Ablauf sprechen.



Schulz beharrt darauf, dass seine Partei manche Themen aus den Sondierungen trotz Bedenken der Union erneut ansprechen will. Der SPD-Sonderparteitag in Bonn hatte gestern Verhandlungen über eine Neuauflage der großen Koalition zwar gebilligt, die SPD-Führung aber aufgefordert, noch mehrere Punkte durchzusetzen. Dazu gehören die Abschaffung grundlos befristeter Arbeitsverhältnisse und eine Härtefallregelung für den Familiennachzug von Flüchtlingen.

