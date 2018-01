Einen Tag vor dem Sonderparteitag hält in der SPD die Debatte über eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union an.

Die Landesverbände in Nordrhein-Westfalen und Hessen fordern laut Medienberichten substanzielle Verbesserungen zu den Sondierungsergebnissen. In einem Antrag für den Parteitag geht es unter anderem um ein Ende der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen und eine Härtefallregelung beim Familiennachzug von Flüchtlingen.



Führende SPD-Politiker zeigten sich allerdings zuversichtlich, dass sich am Sonntag in Bonn eine Mehrheit für Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU aussprechen wird. Generalsekretär Klingbeil sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er sei optimistisch. Ähnlich äußerte sich der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Schweitzer. Er sagte im Deutschlandfunk, die Sozialdemokraten könnten bei Themen wie dem Familiennachzug noch Verbesserungen erreichen. Die Koalitionsverhandlungen seien nicht nur dazu da, um das Sondierungsergebnis zu bestätigen.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.