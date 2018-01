Die Spitzen von CDU, CSU und SPD beraten heute in Berlin über eine mögliche gemeinsame Regierungsbildung.

An dem Treffen nehmen die Parteichefs Merkel, Seehofer und Schulz, die Fraktionsvorsitzenden Kauder und Nahles sowie CSU-Landesgruppenchef Dobrindt teil. Die eigentlichen Sondierungsgespräche beginnen am Sonntag.



Unter anderem in der Flüchtlingspolitik liegen die Positionen der Parteien nach wie vor weit auseinander. Der SPD-Innenpolitiker Lischka wies in der Zeitung "Die Welt" das Ansinnen der CSU zurück, Leistungen für Asylbewerber weiter zu kürzen. Lischka verwies unter anderem auf Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. In der Vorlage für die Klausur ihrer Bundestagsabgeordneten fordert die CSU zudem eine obligatorische Altersprüfung für junge Flüchtlinge. Die SPD hält die bestehenden Regelungen für ausreichend.

