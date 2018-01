Union und SPD haben heute in Berlin offiziell mit den Sondierungsgesprächen über eine Regierungsbildung im Bund begonnen.

Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich optimistisch. Es gehe darum, den Deutschen auch in den nächsten Jahren Wohlstand, Sicherheit und Demokratie zu erhalten, sagte die CDU-Vorsitzende. SPD-Chef Schulz kündigte konstruktive und ergebnisoffene Gespräche an. Die SPD ziehe keine roten Linien, sondern wolle möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen. Der CSU-Vorsitzende Seehofer erklärte, man müsse zu einem Ergebnis kommen. Am Mittag kamen Arbeitsgruppen zusammen. Sie berieten unter anderem über die Themen Wohnungsbau, Arbeitsmarkt und Migration.



Zum Start der Sondierungen demonstrierten Gegner und Befürworter der Stromerzeugung aus Kohle. Ärzteverbände forderten, dass die SPD ihre Pläne für eine Bürgerversicherung aufgibt. Die Sondierungen sollen Ende nächster Woche abgeschlossen sein. Wenn sich die drei Parteien einigen, könnten offiziell Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Die SPD-Spitze braucht dafür allerdings die Zustimmung eines Parteitags, der für den 21. Januar in Bonn angesetzt ist.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.