Mit dem Versprechen zügiger und konstruktiver Gespräche sind Union und SPD in die Sondierungen über eine Regierungsbildung gestartet.

Vor Beginn der Verhandlungen in der SPD-Parteizentrale in Berlin hatte sich Bundeskanzlerin Merkel optimistisch geäußert. In den nächsten Tagen werde man sehr intensiv arbeiten, sagte die CDU-Vorsitzende. Allerdings seien die Aufgaben gewaltig. Es gehe nun darum, dass die Deutschen auch in fünf bis zehn Jahren in Wohlstand, Sicherheit und Demokratie leben könnten. SPD-Chef Schulz kündigte konstruktive und ergebnisoffene Gespräche an. Die SPD ziehe keine roten Linien, sondern wolle möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen. Der CSU-Vorsitzende Seehofer erklärte, es müsse weniger geredet und mehr gearbeitet werden. Man müsse zu einem Ergebnis kommen. Inzwischen beraten die 13 Unterhändler aller Parteien, anschließend sollen die einzelnen Arbeitsgruppen zusammenkommen.



Die Sondierungen sollen Ende nächster Woche abgeschlossen sein. Wenn sich die drei Parteien einigen, könnten offiziell Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Die SPD-Spitze braucht dafür allerdings die Zustimmung eines Parteitags, der für den 21. Januar in Bonn angesetzt ist.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.