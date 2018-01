Die Unionsparteien und die Sozialdemokraten setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort.

Nach den Beratungen der Arbeitsgruppen kommen am späten Nachmittag erneut die Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Schulz zusammen, um Zwischenergebnisse zu erörtern und den weiteren Fahrplan zu besprechen. Am Abend geht es dann in größerer Runde weiter. Vorgesehen ist, die Verhandlungen in den Arbeitsgruppen bis kommenden Freitag abzuschließen. Sollte die Zeit nicht ausreichen, sind zwei weitere Verhandlungstage geplant.

