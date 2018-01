In Berlin beraten CDU, CSU und SPD in getrennten Sitzungen über den Stand der Sondierungen.

Zuvor hatten die Parteispitzen über Europa und die Flüchtlingspolitik verhandelt. Die voraussichtlich letzten Beratungen der Unterhändler hatten heute früh auf Arbeitsgruppen-Ebene begonnen. Zentrale Fragen zu den Themen Migration, Finanzen, Gesundheit, Pflege, Renten und Europa waren zuletzt noch offen.



Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters haben sich die Parteien in der Sondierungsgruppe "Landwirtschaft und Verbraucherschutz" darauf geeinigt, den Einsatz des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat langfristig zu verbieten.



Spätestens in der Nacht soll feststehen, ob die Parteien genügend Gemeinsamkeiten für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sehen. Die SPD-Spitze braucht dafür zusätzlich die Zustimmung der Basis, die am 21. Januar entscheiden soll.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.