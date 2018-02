In der CDU hält die Debatte über die im Koalitionsvertrag vorgesehene Verteilung der Ministerämter an.

Die Unzufriedenheit an der Basis sei sehr groß, sagte der Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es brodele an allen Stellen. Ziemiak forderte eine personelle Erneuerung in der Partei und auch bei den zu besetzenden Ministerposten. Die Parteiführung mit Kanzlerin Merkel müsste ein klares Zeichen setzen. Ein "Weiter so" dürfe es nicht geben, betonte Ziemiak. Andernfalls drohe Frustration in der CDU-Basis.



Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Altmaier hatte parteiinterne Kritik an der Verteilung der Ministerämter zurückgewiesen. Er sagte im ARD-Fernsehen, die Postenverteilung sei nachrangig. Man habe im Koalitionsvertrag Millionen von Menschen beim Kindergeld und beim Soli entlastet. Altmaier soll nach Medieninformationen in einer neuen Großen Koalition Wirtschaftsminister werden.

