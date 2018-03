Bundeskanzlerin Merkel hat in der ersten Regierungserklärung nach ihrer Wiederwahl eingeräumt, dass Deutschland angesichts der Entwicklungen der vergangenen Jahre gespalten ist.

Der Ton der Auseinandersetzungen sei rauer geworden, sagte die CDU-Vorsitzende in der einstündigen Rede im Bundestag. Die Bundesregierung habe die Verantwortung, durch konkrete Entscheidungen dafür zu sorgen, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder größer werde. Die zentralen Herausforderungen wie etwa die Flüchtlingskrise hätten Deutschland in beispielloser Weise gefordert. Dennoch habe man die Aufgaben im Großen und Ganzen bewältigt. Darauf könne unser Land stolz sein.



Die Bundeskanzlerin erklärte, dass die Würde des Menschen unantastbar sei, sei Kern unsereres Zusammenlebens. Deshalb hätten Gewalt, Antisemitismus und Rassismus hier keinen Platz. Zudem betonte Merkel, in Deutschland lebten etwa 4,5 Millionen Muslime. Der Islam sei daher inzwischen Teil Deutschlands geworden.



Nach der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin präsentieren auch die Minister ihre Vorhaben. Anschließend folgt eine Generalaussprache.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.