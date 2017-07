Frankreichs neuer Premierminister Philippe hat die Schwerpunkte der künftigen Politik seines Kabinetts erläutert.

In seiner Regierungserklärung in der Nationalversammlung in Paris kündigte er zahlreiche Reformen an. Dazu zählen etwa Lockerungen im Arbeitsrecht, Steuerentlastungen für Unternehmen sowie ein Investitionsprogramm von 50 Milliarden Euro. Mit Sparmaßnahmen soll zudem zum ersten Mal seit Jahren die EU-Defizitgrenze von drei Prozent wieder eingehalten werden. Dazu müsse in allen Ministerien nach vermeidbaren Ausgaben gesucht werden, betonte Philippe.



Weitere Themen der Rede waren der Anti-Terror-Kampf und ein Gesetzespaket gegen Interessenkonflikte von Politikern. Außerdem soll im Kampf gegen die Tabaksucht der Preis für eine Schachtel Zigaretten schrittweise auf zehn Euro steigen.



Im Anschluss stellt sich Philippe einer nach Parlamentswahlen üblichen Vertrauensabstimmung. Das Regierungs-Lager von Präsident Macron verfügt über die absolute Mehrheit der Abgeordnetensitze.



Die Regierungserklärung fand einen Tag nach der Grundsatzrede von Präsident Macron statt. Dabei hatte der Staatschef in einer seltenen Rede vor gleich beiden Kammern des Parlaments einen Umbau der demokratischen Institutionen des Landes angekündigt. So will er Reformen notfalls per Volksabstimmung durchsetzen, Parlamentswahlen künftig mit Elementen des Verhältniswahlrechts abhalten lassen und die Zahl der Abgeordneten um ein Drittel reduzieren. Kritiker hielten Macron vor, er habe mit dem Auftritt nur einen Tag vor der Rede Philippes seinem Premierminister die Show stehlen wollen.