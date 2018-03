Bundeskanzlerin Merkel hat in der ersten Regierungserklärung nach ihrer Wiederwahl eingeräumt, Deutschland sei angesichts der Entwicklungen der vergangenen Jahre gespalten.

Der Ton der Auseinandersetzungen sei rauer geworden, sagte die CDU-Vorsitzende im Bundestag. Die zentralen Herausforderungen wie etwa die Flüchtlingskrise hätten Deutschland in beispielloser Weise gefordert. Zudem betonte die Bundeskanzlerin, in Deutschland lebten etwa 4,5 Millionen Muslime. Der Islam sei daher inzwischen Teil Deutschlands geworden. Dem widersprach CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Er betonte, die überwiegende Mehrheit wolle, dass Deutschland ein christlich geprägtes Land mit seinem Wertesystem bleibe. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles erklärte, der Zusammenhalt in der Gesellschaft sei ein großes Ziel der Regierung.



Bundeskanzlerin Merkel verurteilte zudem das türkische Vorgehen gegen Kurden in der syrischen Region Afrin. Sie sagte in ihrer Regierungserklärung, bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei sei inakzeptabel, was in Afrin passiere. Tausende und Abertausende von Zivilisten würden verfolgt, kämen zu Tode oder müssten flüchten. Die Bundesregierung verurteile das auf das Schärfste, sagte Merkel. Gleiches gelte für die Bombardements in der Region Ost-Ghuta durch das syrische Regime.



Die Oppositionsparteien warfen der schwarz-roten Koalition Mutlosigkeit vor. Als erster Redner sagte der Fraktionsvorsitzende der AfD, Gauland, er habe sich mehr Visionen gewünscht. Zudem kritisierte er, die Flüchtlingspolitik der Regierung spalte Europa. FDP-Fraktionschef Lindner forderte eine vernünftige Einwanderungs- und Integrationspolitik. Der Fraktionschef der Linkspartei, Bartsch, erklärte mit Blick auf die Islam-Debatte, er hätte sich gewünscht, dass die Regierung sage, was nicht zu Deutschland gehöre, nämlich Rassismus und Ausgrenzung. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hofreiter, verlangte eine Stärkung des Rechtsstaates und der Demokratie.

