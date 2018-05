Der spanische Ministerpräsident Rajoy muss sich heute einem Misstrauensvotum stellen.

Es gilt als wahrscheinlich, dass der 63-Jährige die Abstimmung im Parlament in Madrid - und damit seinen Posten - verlieren wird. Die Sozialisten der PSOE haben schon vorher die erforderliche absolute Mehrheit von 176 Stimmen hinter sich gebracht. Mit einem erfolgreichen Misstrauensvotum könnte der Sozialisten-Chef Sánchez die Nachfolge des konservativen Rajoy antreten.



Rajoy hätte der Abstimmufng mit einem freiwilligen Rücktritt zuvorkommen und damit seine Volkspartei PP an der Macht halten können. Das hatte der Ministerpräsident aber kategorisch ausgeschlossen.



Hintergrund des Misstrauensantrags sind die Gerichtsurteile in der Korruptionsaffäre um die Regierungspartei. Der nationale Strafgerichtshof hatte mehrere ehemalige PP-Mitglieder zu langen Haftstrafen verurteilt.

