In der Slowakei setzt sich die Regierungskrise fort.

Präsident Kiska wies die Vorschläge für ein neues Kabinett zurück und forderte den designierten Regierungschef Pellegrini auf, bis Freitag eine geänderte Ministerliste vorzulegen. Der Präsident mahnte, die Zusammensetzung der neuen Regierung müsse dafür sorgen, dass die Spannungen in der Gesellschaft zurückgingen. Dies gelte besonders für den Innenminister. Pellegrini hatte für diesen Posten einen Vertrauten des bisherigen Amtsinhabers vorgesehen.



In der vergangenen Woche war der bisherige slowakische Regierungschef Fico zurückgetreten. Auslöser der Krise war der Doppelmord an dem Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Partnerin.

