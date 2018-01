Aus dem Iran erreichen uns weitere Meldungen über Demonstrationen, bei denen es Tote und zahlreiche Festnahmen gegeben haben soll. Die Informationen lassen sich allerdings unabhängig nicht überprüfen, denn die Berichterstattung ist stark eingeschränkt.

Das iranische Staatsfernsehen meldete, es habe in der vergangenen Nacht mindestens neun Tote gegeben - unter ihnen auch ein Mitglied der Revolutionsgarden. Damit sei bewiesen, dass einige der Demonstranten bewaffnet seien, hieß es. Insgesamt sind seit Beginn der Proteste am Donnerstag nach offiziellen Angaben 22 Menschen ums Leben gekommen. Der stellvertretende Sicherheitschef von Teheran erklärte, in der vergangenen Nacht habe es allein in Teheran 100 Festnahmen gegeben. In den vergangenen drei Tagen seien es insgesamt 450 gewesen.



Für Journalisten ist es schwierig, die Informationen aus dem Iran auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das Internet funktioniere, auch wegen staatlichen Eingriffs, derzeit nur eingeschränkt, berichtete ARD-Korrespondent Michael Lehmann im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er beobachtet die Lage im Iran aus Athen, hat aber einen Mitarbeiter in Teheran. Dieser habe gestern jedoch große Mühe gehabt, über Telefon und Messenger-Dienste zu kommunizieren. Laut Lehmann lässt sich deshalb derzeit nur bedingt sagen, in welchen iranischen Städten wie viele Menschen auf die Straße gehen.



Natalie Amiri berichtet für die ARD aus Teheran. In der Tagesschau berichtete sie von neuen Protesten rund um das Universitätsgelände, wo sie sich mit ihrem Kamerateam nicht aufhalten dürfe, um Bildmaterial zu drehen. Deshalb sei man für die eigenen Beiträge auch auf Handy-Aufnahmen von Protestierenden angewiesen. An diese Bilder zu kommen, könne aber kompliziert sein, weil die iranische Führung Zugänge zu Online-Plattformen immer wieder blockiere.



Das ZDF spricht in einem Beitrag von einem "Krieg der Bilder". Jegliche Dreharbeiten im Iran müssten genehmigt werden, und die iranischen Medien würden staatlich kontrolliert. Videos, die sich über soziale Netzwerke millionenfach verbreiteten, seien daher "eine mächtige Waffe in diesem Krieg". 25 Millionen Iraner nutzten beispielsweise die Messaging-App "Telegram". Der Zugang zu Telegram und dem Online-Netzwerk Instagram, über das ebenfalls viele Regierungsgegner kommunizierten, wurde eingeschränkt.



Schon während der Proteste 2009 spielten Online-Netzwerke eine wichtige Rolle für die Oppositionsbewegung. Filme, Bilder, Tweets und Blogs seien ein zentrales Mittel gewesen, um Gerechtigkeit einzuklagen, heißt es etwa in einem Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.