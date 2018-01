Die französische Regierung hat eine Rückkehr mehrerer Dschihadistinnen aus Syrien abgelehnt.

Ein Regierungssprecher erklärte in Paris, den französischen Staatsbürgerinnen solle stattdessen in Syrien der Prozess gemacht werden. Man verlange allerdings Zusagen für ein faires Verfahren und einen Rechtsbeistand. Die Frauen waren von kurdischen Kämpfern in Syrien festgenommen worden und hatten daraufhin den Wunsch nach einer Rückkehr in ihr Heimatland geäußert. Mehrere von ihnen haben Kinder.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.