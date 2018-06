Ein EU-Sondergipfel ist nicht geplant - Bundeskanzlerin Merkel ist aber mit mehreren europäischen Staaten und der EU-Kommission im Gespräch über die künftige Flüchtlingspolitik. Das bestätigte ein Regierungssprecher in Berlin.

Er fügte hinzu, die Einberufung eines solchen Gipfels wäre ohnehin den EU-Institutionen vorbehalten. Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, Merkel plane vor dem Hintergrund des Asylstreits mit Bundesinnenminister Seehofer ein Sondertreffen mit den von der Flüchtlingskrise besonders betroffenen europäischen Staaten. Unter anderem Griechenland, Italien und Österreich. Das Treffen sollte noch vor dem EU-Gipfel Ende Juni stattfinden.



Die CDU-Vorsitzende steht unter dem Druck der CSU. Die Schwesterpartei will morgen beschließen, dass Asylsuchende, die bereits in anderen EU-Staaten registriert wurden, künftig an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Merkel ist dazu nur in Absprache mit den europäischen Partnern bereit.

Die CSU hat der Kanzlerin ein Ultimatum bis morgen gesetzt und angedroht, notfalls im Alleingang zu handeln. Seehofer sagte indes der "Bild am Sonntag", niemand in seiner Partei habe ein Interesse daran, die Kanzlerin zu stürzen.



Bundestagsvizepräsidentin Roth hält die geforderte Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze für rechtswidrig. Es reiche nach europäischem Recht nicht aus, die Registrierung von Asylsuchenden in einem anderen Land allenfalls zu vermuten, sagte die Grünen-Politikerin dem "Tagesspiegel". Notwendig sei eine ordentliche Prüfung durch die zuständigen Instanzen. Roth plädierte zugleich für eine große Integrationsoffensive. Gerade in Bayern sei doch die Unterstützung für die Flüchtlinge groß gewesen.



Der frühere Außenminister Gabriel sagte der "Bild am Sonntag", er sei fassungslos über so viel Leichtsinn der Union. Was sich innerhalb von CDU und CSU abspiele, mache nicht nur Deutschland handlungsunfähig, sondern ganz Europa. Er hoffe aber immer noch auf die Vernunft auf beiden Seiten, betonte der SPD-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.