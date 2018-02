Die SPD-Spitze hat ihre Werbetour für eine Neuauflage der großen Koalition mit der Union beendet.

Die letzte Regionalkonferenz fand heute in Ulm statt. Die designierte Parteivorsitzende Nahles hatte am Rande des Treffens erklärt, sie gehe von einer Zustimmung der Basis aus.



Die rund 460.000 SPD-Mitglieder können noch bis zum kommenden Freitag per Brief entscheiden, ob sie den Koalitionsvertrag mit der Union befürworten. Das Ergebnis soll zwei Tage später vorliegen.

