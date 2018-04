Die ostdeutschen Ministerpräsidenten haben darüber beraten, wie ihre Bundesländer und insbesondere deren ländlicher Raum gestärkt werden können.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte bei dem Treffen in Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt, der Osten brauche für einen erfolgreichen Aufholprozess eine Sturkturförderung. Sie forderte außerdem eine rasche Verbesserung der Rente für Menschen, die nach der Wende längere Zeit arbeitslos waren. Ihr sachsen-anhaltischer Kollege Haseloff sagte, man müsse die Lebensverhältnisse in Deutschland angleichen. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke betonte, die Strukturschwäche der ostdeutschen Länder müsse überwunden werden, damit sie nicht endgültig zementiert werde. An dem Treffen nahm auch Bundeskanzlerin Merkel teil.

