Vor dem Beginn des Mitgliederentscheids der SPD setzt die Parteispitze ihre Diskussionen mit der Basis über eine weitere große Koalition mit der Union fort.

Zu einer Regionalkonferenz im nordrhein-westfälischen Kamen werden heute unter anderem die designierte SPD-Chefin Nahles und der kommissarische Parteivorsitzende Scholz erwartet. Nahles reist anschließend nach Mainz weiter. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt nimmt sie mit Regierungschefin Dreyer und den Bundesministern Barley, Maas und Hendricks an einer weiteren Regionalkonferenz teil.



Die SPD ist in der Frage gespalten, ob sie sich an einer Großen Koalition beteiligen soll. Der Mitgliederentscheid startet am Dienstag, das Ergebnis wird zwei Tage nach seinem Ende am 4. März bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.