Die SPD hat ihre Regionalkonferenzen fortgesetzt, auf denen führende Vertreter der Partei um Zustimmung für eine Große Koalition werben.

Fraktionschefin Nahles kam mit SPD-Mitgliedern in Mainz zusammen. Teilnehmer der Konferenz sind auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sowie Bundesfamilienministerin Barley, -justizminister Maas und -umweltministerin Hendricks. Zuvor hatte Nahles die Basis im nordrhein-westfälischen Kamen besucht. Sie äußerte sich nach der Diskussionsveranstaltung optimistisch und sagte, sie glaube, dass viele Parteimitglieder jetzt mit ihrer Stimme anders umgingen.



Der SPD-Politiker und Wirtschaftsminister von Thüringen, Tiefensee, forderte in Erfurt von seiner Partei klare Zusagen für die Förderung strukturschwacher Regionen in Ostdeutschland. Am kommenden Samstag sind auch Regionalkonferenzen in Potsdam und Jena geplant.



Der Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, Groschek, sagte im Deutschlandfunk, die Politik müsse sich mehr um die Alltagsprobleme der Menschen kümmern.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.