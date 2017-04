Knapp acht Monate nach dem massiven Widerstand eines sogenannten Reichsbürgers gegen eine Zwangsräumung in Reuden in Sachsen-Anhalt hat die Staatsanwaltschaft am Landgericht Halle Anklage erhoben.

Dem angeklagten 42-Jährigen, einem ehemaligen "Mister Germany", werden versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstöße gegen das Waffengesetz zu Last gelegt. Der Mann soll sich im August der angeordneten Zwangsräumung seines Grundstücks widersetzt und dabei auf einen Polizisten geschossen haben. Der Beamte sei nur dank seiner Schutzkleidung nicht tödlich getroffen worden.