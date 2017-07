Die Polizei in Bayern und in Rheinland-Pfalz hat heute 28 Objekte der Reichsbürgerbewegung durchsucht.

Dabei sei ein per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in München mit. Zudem seien zahlreiche Unterlagen wie gefälschte Urkunden sichergestellt worden. An der Aktion hatten sich mehr als 200 Polizisten beteiligt.