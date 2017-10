Im Prozess gegen den sogenannten "Reichsbürger" von Georgensgmünd hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gefordert.

Der Mann habe aus Heimtücke und niederen Beweggründen einen Polizisten erschossen, sagte der Anklage-Vertreter vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Es liege daher eine besondere Schwere der Schuld vor.



Der 50-Jährige ist unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes an Polizisten angeklagt. Er hatte bei einem Routineeinsatz im Oktober vergangenen Jahres auf Beamte eines Spezialeinsatzkommandos geschossen und einen von ihnen getötet. Zwei weitere wurden verletzt. Die Polizisten sollten die Waffensammlung des Mannes beschlagnahmen. Der Angeklagte gibt an, einen Überfall vermutet und in Panik gehandelt zu haben. Er bestreitet - ähnlich wie die sogenannte "Reichsbürger"-Bewegung - die Existenz der Bundesrepublik als legitimer und souveräner Staat und verweigert deshalb auch die Zusammenarbeit mit den Behörden.