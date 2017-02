Reichsbürger-Szene Polizei durchsucht Objekte in Brandenburg

Polizei-Einsatz gegen Mitglieder der sogenannten Reichsbürger. (picture alliance / Matthias Balk/dpa)

In Brandenburg geht die Polizei mit einer Razzia gegen die Reichsbürger-Szene vor.

Nach Angaben eines Sprechers werden Wohn- und Geschäftsräume in Cottbus durchsucht. Im Fokus steht demnach ein 55-jähriger Mann, der mit Waffen gehandelt haben soll, obwohl er dafür keine Erlaubnis hat. Wegen nicht gezahlter Schulden wurde er verhaftet.



Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an und behaupten stattdessen, das Deutsche Reich bestehe fort. Gestern hatte es bereits in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Durchsuchungen gegen Anhänger der Bewegung gegeben.