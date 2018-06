Perspektivwechsel am Mikrophon – anlässlich des 20. Sendungsjubiläums von Campus & Karriere werden in diesem Jahr wichtige Themen quasi zu Moderatorinnen und Moderatoren. Mindestens ein Mal im Monat schlüpfen VertreterInnen aus verschiedenen Bereichen der Bildungs- und Arbeitswelt in die Rolle des Radiomachers und schaffen so andere Zugänge und Zusammenhänge zu aktuellen Kernthemen.

"Deutschland muss dringend stärker in die Bekämpfung von Bildungsarmut investieren. Denn dadurch wird das Wachstum gestärkt und soziale Gerechtigkeit verbessert" - davon ist der Bildungsökonom Axel Plünnecke überzeugt. Er fragt nach Ursachen und Lösungswegen, die Bildungsarmut verhindern oder zumindest mildern könnten.

Gesprächsgäste:

Prof. Klaus Hurrelmann , Soziologe und Bildungsforscher, Hertie School of Governance in Berlin

, Soziologe und Bildungsforscher, Hertie School of Governance in Berlin Rolf Klatta , Leiter des Bildungswerkes der hessischen Wirtschaft in Darmstadt

, Leiter des Bildungswerkes der hessischen Wirtschaft in Darmstadt Marlis Tepe, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

Beitrag:

Zugänge schaffen für Teilhabe

Besuch in einem Grundbildungskurs des Bildungswerkes der hessischen Wirtschaft

(Ludger Fittkau)