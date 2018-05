In der öffentlichen Diskussion, sagt Prof. Klaus Hekking, Präsident des Verbandes der Privaten Hochschulen in Deutschland in seiner Gastmoderation, denke man ja beim Thema "Bildung" immer zuerst an den Staat. Dabei boome das private Bildungswesen seit dem Jahr 2000 wie nie zuvor. Mit seinen Gästen bespricht Hekking die Rolle von privaten Hochschulen, geht auf Kritik an ihren Angeboten ein und fragt nach ihrem Beitrag zur Bildungsvielfalt in Deutschland.

Gesprächsgäste sind:

*Dr. Harald Beschorner, Dekan und Geschäftsführer der FOM-Hochschule in Essen: "Innovation spielt für private Hochschulen eine große Rolle"

*Bärbel Schwertfeger, Herausgeberin des Online-Magazins MBA Journal

*Horst Collin, Gesellschafter Unternehmen Rhein-Ruhr Collin