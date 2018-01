Anlässlich des 20. Sendungsjubiläums von "Campus & Karriere" werden in diesem Jahr wichtige Themen quasi zu Moderatorinnen und Moderatoren. Mindestens einmal im Monat schlüpfen Experften aus verschiedenen Bereichen der Bildungs- und Arbeitswelt in die Rolle des Radiomachers und schaffen so andere Zugänge und Zusammenhänge zu aktuellen Kernthemen.

"Wir erleben Mitschüler, die wegen des Drucks an der Schule weinend zusammenbrechen", erzählt Luca Samlidis, Landesschülersprecher in Nordrhein-Westfalen, über seine Motivation, als Gastmoderator Schulstress und Notendruck zum Thema zu machen. Gemeinsam mit Isa-Yael Roth, hessische Landesschülersprecherin, sucht er mit den Gästen nach Auswegen aus der Leistungsfalle.

Gesprächsgäste sind:

Michael Schulte-Markwort, Direktor an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf

Ulrike Frost, Professorin für Pädagogik und Bildungsforschung an der Universität Köln



Mit folgenden Beiträgen:



Lernen ohne Druck

Am Gymnasium in Alsdorf (NRW) werden Teile des Dalton-Prinzips umgesetzt und Räume für freies Lernen geschaffen

Umfrage

Gymnasiasten über Stress im Schulalltag und Maßnahmen gegen den Leistungsdruck