Reihe "Das zweite Gesicht" Musiker und ihre schrägen Leidenschaften

Akteure des klassischen Musiklebens haben mitunter eine schräge Leidenschaft abseits von Konzertbühne, Opernhaus oder Musikhochschule zu bieten. In der Reihe "Das zweite Gesicht" stellen wir diese Berufsmusiker vor und gehen der Frage nach, warum sie sich in ihrer Freizeit intensiv mit ihrer Leidenschaft beschäftigen - und wie das in Beziehung zur Musik steht.