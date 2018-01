Wir erleben Bundeswehrpiloten, die in ständiger Alarmbereitschaft einen Angriff des Warschauer Paktes erwarten, und Demonstranten in Wackersdorf, die noch nicht wissen, dass ein Jahr später der Plan für die Wiederaufbereitungsanlage aufgegeben werden wird, und der Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland beginnt.

Wir begleiten englische Sprachstudenten im geteilten Deutschland, die die DDR als den humaneren Staat erleben, und deutsche Hacker auf ihren Streifzügen durch das damals noch sehr überschaubare und ungeschützte Internet.

Vier Features aus dem Archiv, entstanden in dieser und aus dem Geist ihrer Zeit. Allen diesen Geschichten stellt der Deutschlandfunk in den Wochen davor oder danach aktuelle Features gegenüber: Über die Chaostage beim G20-Gipfel in Hamburg, über ein Cyberwar-Manöver der NATO in Estland und über die Einschränkung der Meinungsfreiheit und der nach 1989 erkämpften Demokratie in Polen.

Sendetermine (jeweils 19:15 Uhr)

2. Januar 2018

"Es ist schwer zu erklären - sie sind doch alle deutsch"

Englische Sprachstudenten studieren in beiden deutschen Staaten

Von Hannelore Hippe

16. Januar 2018

Zäune überall

Wackersdorf: ein Lehrstück

Von Florian Schwinn

30. Januar 2018

Trüffelschweine im Datendickicht

Die Hacker

Von Gerd E. Hoffmann

13. Februar 2018

Menschen in Ausnahmesituationen

Der Jetpilot

Von Jörg Levèvre