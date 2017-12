Reihe: Fragen nach Identität Die Nation - vereinend und trennend zugleich

Die Nation wird wieder beschworen. In Russland, in Polen, in der Türkei, aber auch in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Das große "Wir" soll wieder Sinn stiften, damit der Einzelne nicht verloren geht. Aber es grenzt auch aus. Dabei sind Nationen nichts Gegebenes, nichts, was immer schon war.

Von Philipp Schnee