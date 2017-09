Der kulturbegeisterte frühere Siemens-Manager ist 2014 als Quereinsteiger zur Diplomatie gekommen. Seitdem bricht er so manche Tabus im Außenamt, indem er die Kultur zum zentralen Element der Außenpolitik gemacht hat. Unter Frank-Walter Steinmeier erfuhr die Auswärtige Kulturpolitik eine enorme Aufwertung, sie soll Wege ebnen, wo diplomatische Mittel versagen: Soft Power in Krisenzeiten.

Kauf der vom Abriss bedrohten Thomas-Mann-Villa in Los Angeles

Aber kann das funktionieren? Andreas Görgen hat erfolgreiche Projekte angestoßen: etwa den Kauf der vom Abriss bedrohten Thomas-Mann-Villa in Los Angeles. An anderer Stelle ist er gescheitert: bei dem Versuch, die Sammlung des Teheraner Museum of Contemporary Art für eine Ausstellung nach Deutschland zu holen.

Mit Andreas Görgen sprach Christiane Habermalz.