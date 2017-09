Reihe: "Woher kommt die Energie?" Energie durch Staunen

Altbekanntes in neues Licht rücken, das sollen die Dokumentarfilme von Andres Veiel. Wenn Kunst in erstarrte Verhältnisse eingreift, gibt ihm das einen großen Energieschub. Der Regisseur sieht seine "Arbeit als Katalysator, um Sauerstoff in Prozesse zu bringen", sagte er im Dlf.

Andres Veiel im Gespräch mit Michael Köhler