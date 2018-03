Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu einem Besuch beim französischen Präsidenten Macron nach Paris.

Bei der ersten Auslandsreise seit ihrer Wiederwahl will sich Merkel mit Macron vor dem EU-Gipfel in Brüssel kommende Woche abstimmen. Ein Thema sind Macrons Reformpläne für Europa. Er schlägt unter anderem einen Finanzminister für die Eurozone vor. Der neue Bundesfinanzminister Scholz trifft zuvor in Paris seinen französischen Kollegen Le Maire.

