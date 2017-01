Donald Trump schafft, was kein US-Präsident vor ihm geschafft hat: er katapultiert den altehrwürdigen Dow-Jones-Index über die Marke von 20.000 Punkten. Trump, der Größte – jetzt auch an der Börse? Der neue US-Präsident wäre wahrscheinlich der letzte, der diesen schmeichelhaften Platz in der Wirtschaftsgeschichte ablehnen würde. Allein der Blick in die Faktenlage – ob alternativ oder nicht - ergibt anderes.

Denn schon bevor Trump sein Amt antrat, gierten die Kurse an der Wall Street nach immer neuen Höhen. Der Grund: Die Konjunktur in den USA hat spürbar angezogen, die Arbeitslosenquote von deutlich unter fünf Prozent signalisiert praktisch Vollbeschäftigung und die Unternehmen fahren riesige Gewinne ein. Das Wichtigste daran: dieser deutliche Aufschwung ist nachhaltig.

Der Lorbeer könnte welken

Ansonsten hätte die zögerliche US-Notenbank nicht gewagt, im Dezember erneut die Zinsen zu erhöhen, zum zweiten Mal seit der großen Finanzkrise. Zu deutlich ist, dass die wichtigste Volkswirtschaft der Welt immer mehr Kraft gewinnt. Die Preise steigen, die Inflation liegt erstmals seit 2014 wieder leicht über zwei Prozent. Das alles ist nicht das Verdienst Donald Trumps. In erster Linie haben es die US-Unternehmen selbst geschafft, sich nach der Finanzkrise wieder neu aufzustellen. Besonnene und vor allem entschlossene Finanzaufseher haben dafür gesorgt, dass das Gespenst einer neuerlichen Finanzkrise denkbar weit weg ist. Und zum Dritten, auch wenn Trump das wahrscheinlich nicht hören will: auch die Administration von Barack Obama hatte ihren Anteil daran, dass die Unternehmen wieder investieren und Menschen von der Straße in Beschäftigung kommen.

Dass nun der 20.000er-Finanzgipfel erst bestiegen wurde, ist also zum großen Teil nicht Trump zuzuschreiben. Zu einem gewissen Anteil aber doch: Denn zweifellos haben seine Versprechen, ein riesiges Konjunkturprogramm aufzulegen und die Steuern zu senken, die Kurse getrieben, weil die Geschäftserwartungen der Unternehmen gestiegen sind. Erinnerungen an die 80er-Jahre unter Ronald Reagan werden wach: der hatte mit Steuersenkungen und markigen Worten auch für einen Extra-Schub der Wirtschaft gesorgt. Damals ging das nach hinten los: es folgte eine Rezession. Und auch heute könnte Trump zu viel des Guten in einer ohnehin schon erstarkenden Wirtschaft tun. Der Lorbeer, dem Dow Jones den letzten Kick über die 20.000er-Schwelle gegeben zu haben, könnte schon bald welken.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.