Zoll und Polizei haben in diesem Jahr so viel Kokain beschlagnahmt wie nie zuvor.

Nach Informationen des NDR-Hörfunks wurden 2017 knapp sieben Tonnen Kokain abgefangen. Das sind mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr. Grund sei eine erhöhte Produktion in Südamerika. Das Zollfahndungsamt Hamburg spricht dem Bericht zufolge von einer "Kokain-Schwemme". Experten rechnen deshalb mit einem steigendem Konsum in Deutschland. Vermutlich würden nur einige Prozent des geschmuggelten Kokains in Deutschland entdeckt, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.