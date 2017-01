Heinrich Schäfer ist evangelischer Theologe und Religionssoziologe an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld. In jahrelangen Feldforschungen hat er religiöse Bewegungen in Bürgerkriegen in Lateinamerika untersucht. Neben Fundamentalismus beschäftigt sich Schäfer unter anderem mit religiösen Identitäten und der weltweiten Pfingstbewegung.