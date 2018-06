Religiöses Mobbing Neuer Fall an Berliner Schule

Antisemitismus ist an vielen Schulen ein Problem. Jetzt ist ein neuer Fall bekannt geworden. Die Leitung der John-F.-Kennedy Schule in Berlin räumt ein, den Fall in Ausmaß und Ernsthaftigkeit zunächst unterschätzt zu haben. Diesmal ist allerdings einiges anders als bei früheren Fällen an anderen Schulen.

Von Claudia van Laak

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek