Der ehemalige US-Präsident Obama wird zum Deutschen Evangelischen Kirchentag erwartet.

Geplant sei auch eine Rede von ihm, teilte der Evangelische Pressedienst mit. Im Laufe des Tages wollen Kirchentags-Präsidentin, Aus der Au, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, über die internationalen Referenten der Veranstaltung informieren. Der Kirchentag findet Ende Mai in Berlin und in der Lutherstadt Wittenberg statt. Er steht im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums.