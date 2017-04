Der ehemalige US-Präsident Obama wird zum Evangelischen Kirchentag nach Deutschland kommen und an einer Diskussion mit Kanzlerin Merkel teilnehmen.

Das teilten die Veranstalter in Berlin mit. Die Gesprächsrunde zum Thema "Engagiert Demokratie gestalten - zu Hause und in der Welt Verantwortung übernehmen" findet vor dem Brandenburger Tor statt. Der Kirchentag beginnt Ende Mai in Berlin und in der Lutherstadt Wittenberg. Er steht im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums.