CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat Überlegungen von Bundesinnenminister de Maizière zur Einführung eines islamischen Feiertags zurückgewiesen.

Deutschlands christliches Erbe sei nicht verhandelbar, sagte Dobrindt der "Bild"-Zeitung. Islam-Feiertage einzuführen komme nicht in Frage. Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland, Mazyek, sagte indes, ein solcher Feiertag würde zum einen deutlich machen, dass Muslime ein Teil dieser Gesellschaft seien, und zum anderen, dass es untereinander Verständnis für ein gutes und friedliches Zusammenleben gebe.



Der CDU-Politiker de Maizière hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Niedersachsen gesagt, man könne über einzelne islamische Feiertage in bestimmten Regionen reden. Allerheiligen sei auch nur in katholisch geprägten Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag.