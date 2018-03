Der FDP-Parteivorsitzende Lindner hat den neuen Bundesinnenminister Seehofer für seine Äußerungen zum Islam kritisiert.

Die angestoßene Debatte lenke nur ab und sei überflüssig, sagte Lindner der "Rheinischen Post". Weder verlange irgendwer die Übernahme islamischer Sitten, noch sei das Christentum Staatsreligion. Seehofer solle seine Energie lieber dafür verwenden, die von der Union verursachten Probleme in der Flüchtlingspolitik zu lösen. Kritik kam auch von den Grünen und der Partei Die Linke. Der AfD-Politiker Poggenburg lobte dagegen die Äußerungen. Der CSU-Politiker habe seine Botschaft wortwörtlich aus dem Grundsatzprogramm der AfD entnommen.



Seehofer hatte in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt, der Satz, der Islam gehöre zu Deutschland, sei falsch. Deutschland sei durch das Christentum geprägt. Die hier lebenden Muslime gehörten aber selbstverständlich zum Land und müssten - wie Seehofer formulierte - mit uns leben und nicht neben oder gegen uns. Dass in Deutschland Muslime lebten, bedeute nicht, dass man die landestypischen Traditionen und Gebräuche aufgebe. Deutschland sei durch das Christentum geprägt.



Den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" hatte der damalige Bundespräsident Wulff im Jahr 2010 geprägt und damit bereits damals heftige Diskussionen ausgelöst.



Der Grünen-Politiker Trittin kritisierte Seehofers Äußerungen ebenfalls. Er sagte im Südwestrundfunk, ein Heimatminister, der es als erste Aufgabe ansehe, die Heimat zu spalten, sei fehl am Platze. Es gebe viele Muslime in Deutschland, und natürlich gehöre ihr Glaube zu diesem Land. Das sei keine Bedrohung der christlich-abendländischen Traditionen. Ähnlich äußerte sich die Linken-Politikerin Pau.



