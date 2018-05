Fronleichnams-Prozessionen sind nach den Worten des Berliner Erzbischofs Koch mehr als irgendeine Demo, die es jeden Tag durchschnittlich ein dutzend Mal gebe.

Man zeige öffentlich, was der Maßstab christlichen Handels für einen in der Gesellschaft sei, schreibt Koch in einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel". Es mache deutlich, dass sich die Kirche nicht als geschlossene Gesellschaft verstehe. Wenn Teilnehmer einer Prozession die Hostie in einem wertvollen goldenen Gefäß mit sich führten, wollten sie dadurch zeigen, dass Gott für sie Lebensmittel wie das tägliche Brot sei.



An Fronleichnam prozessieren viele Katholiken mit einer Monstranz durch die Straßen, in der eine als Leib Christi verehrte Hostie aufbewahrt ist. Der Name des Festes bedeutet so viel wie "Fest des Leibes und Blutes Christi". Er leitet sich aus dem Althochdeutschen ab. Dabei steht "vron" für "Herr" und "licham" für "Leib". Fronleichnam ist gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie ausgewählten Gemeinden in Sachsen und Thüringen. Mit einer Prozession wurde Fronleichnam erstmals in den 1270er Jahren in Köln begangen.

