Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus haben zwei große muslimische Verbände zu Liebe und Frieden in der Gesellschaft aufgerufen.

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland und die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs rechnen nach eigenen Angaben damit, dass es in den Freitagsgebeten der Moscheen entsprechende Botschaften geben werde. - Die Internationalen Wochen gegen Rassismus wurden am Montag in Heidelberg eröffnet. Bis zum 26. März sind in ganz Deutschland mehr als 1.000 Aktionen geplant.