Die Schriftstellerin Ulla Hahn sieht Gott nach eigenen Worten als weisen Freund an.

Sie sagte im Deutschlandfunk, vom traditionellen Bild, dass Gott im Himmel sitze oder ein Hirte mit Schäflein sei, habe sie sich schon seit ihrer Kindheit verabschiedet. Heute sei Gott so etwas wie der Chef für sie, mit dem sie ins Gespräch komme - und sie selbst der Juniorpartner, der dem Chef nachstrebe. So könne sie mit ihrem Ich und mit Gott gut leben. Aus der Enge eines dörflichen Katholizismus sei sie auch deshalb herausgekommen, weil sie etwa in Hamburg dem früheren Erzbischof Werner Thissen begegnet sei. Er habe ein Gefühl von Freiheit und Freude ausgestrahlt, sagte Ulla Hahn. Da habe sie gedacht: So geht das also auch. Das habe sie dann langsam an ihr Gottesbild herangeführt.