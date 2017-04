Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat sich gegen ein Kopftuchverbot und gegen ein Islamgesetz ausgesprochen.

Er halte ein Kopftuchverbot im Öffentlichen Dienst für problematisch. Im übrigen glaube er nicht, dass es mit dem Grundgesetz vereinbar wäre, sagte Schuster der "Welt am Sonntag". Er fügte hinzu, man sollte auch davon absehen, für einzelne Religionsgemeinschaften spezielle Gesetze zu schaffen. Allerdings müsse angestrebt werden, dass in allen Gotteshäusern auf Deutsch gepredigt werde.



In der Diskussion über Kopfbedeckungen oder über das rituelle Schlachten von Tieren sieht Schuster ein Zeichen zunehmender Intoleranz gegenüber dem religiösen Leben in Deutschland. Viele machten sich nicht klar, dass damit die Religionsfreiheit angegriffen werde, und dass dies muslimisches Leben in Deutschland genauso bedrohe wie jüdisches Leben, betonte Schuster.