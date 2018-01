Der Religionswissenschaftler Michael Blume hält Warnungen vor einer Islamisierung Europas oder Deutschlands für unbegründet.

Damit sei aus religionsdemografischer Sicht nicht zu rechnen, sagte Blume im Deutschlandfunk. Es gebe zwei Entwicklungen, die dagegen liefen - die erste sei eine "massive Säkularisierung". Blume erläuterte: "Nur noch eine Minderheit der Muslime in Europa betet überhaupt noch regelmäßig, geschweige denn fünfmal täglich."



Zweitens gebe es einen deutlichen Geburtenrückgang in der muslimischen Bevölkerung, der mit der Säkularisierung zusammenhänge. Ähnlich wie in konservativen Ländern - beispielsweise Griechenland, Polen oder Japan - beobachte man auch in der islamischen Welt, "dass die alten Familienstrukturen nicht mehr tragen und die Geburtenraten massiv abstürzen."



Generall sei es so, dass religiöse Menschen mehr Kinder haben als andere, betonte Blume. Das gelte jedoch für alle Religionen - nicht nur für Muslime, sondern auch für Christen und Juden. Öffentlich wahrgenommen würden vor allem die kinderreichen Familien und Mütter mit Kopftuch. "Das wird dann verallgemeinert."



Offiziellen Schätzungen etwa des US-amerikanischen Pew-Instituts zufolge lebten Ende 2016 knapp fünf Millionen Muslime in Deutschland.



Steffen Rink vom Verein Remid, dem Religionswissenschaftlichen Medien- und Informationsdienst, stützt die Einschätzung von Blume, dass viele Muslime nicht mehr religiös seien. "Ein gewisser Prozentsatz geht eigentlich nie in die Moschee, verrichtet nicht seine fünf Gebete und nimmt auch nicht am Ramadan teil."



Man müsse bei den Statistiken daher immer auch hinterfragen, wie eine Religionszugehörigkeit überhaupt definiert werde, sagte Rink dem Deutschlandfunk. Ein Vergleich mit dem Christentum verdeutliche das Problem. Evangelische, katholische und orthodoxe Kirchen in Deutschland hätten etwa 47 Millionen Mitglieder, aber weniger als zehn Prozent von ihnen gingen regelmäßig zum Gottesdienst.



Auch eine Forschungsgruppe der religionskritischen Giordano-Bruno-Stiftung hat sich mit den Zahlen zur Religionszugehörigkeit befasst. Sie geht für Ende 2016 von 4,4 Millionen "konfessionsgebundenen Muslimen" in Deutschland aus. Die übrigen vermeintlichen Muslime seien nicht religiös und daher "Kulturmuslime".

