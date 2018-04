Die Debatten um das Kippatragen und den Kreuzerlass sind nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin Ulrike Spohn Zeichen für eine Verunsicherung der Gesellschaft.

Spohn sagte im Deutschlandfunk, es herrsche eine gewisse Orientierungslosigkeit darüber, welche Rolle Religion in der Gesellschaft spiele. Und was das mit der nationalen Identität zu tun habe. Man müsse wieder in Verständigung darüber kommen, wie ein Austausch der unterschiedlichen Religionen möglich sei, ohne dass diese politisch instrumentalisiert würden.



Die Politikwissenschaftlerin betonte, die Symbole wie Kippa oder Kreuz dienten in den aktuellen Debatten als "Platzhalter". Es herrsche der Glauben, dass sie die komplexen Themen sichtbar machten und auf den Punkt bringen würden. Doch das sei ein Trugschluss. Spohn erklärte, was auf der Strecke bleibe, sei die Beschäftigung mit ganz konkreten und praktischen Fragen, etwa wie man das Zusammenleben im Alltag friedlich und respektvoll hinbekomme. Die Gesellschaft sei ihrer Meinung nach dafür "gut aufgestellt". Im politischen Bereich sehe man die selbstverständliche Akzeptanz von Pluralität, das müsse auf die Bereiche Kultur und Religion übertragen werden.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.